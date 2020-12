Galerie in Erfurt zeigt Beatles-Bild von Armin Mueller-Stahl

Armin Mueller-Stahl feiert seinen 90. Geburtstag am Donnerstag, 17. Dezember, und Bilder Bethge in der Meister-Eckehart-Straße schenkt dem vielseitigen Künstler eine Ausstellung. Coronabedingt sind die Werke des weltbekannten Schauspielers derzeit nur mit einem Blick ins Schaufenster, vor allem aber im Internet unter www.bilder-bethge zu sehen. Die Galerie bleibt geschlossen, eine Vernissage findet nicht statt. Dennoch: An die 100 Werke von der Lithographie bis zum Unikat hat Wolfgang Bethge (links), hier mit Sohn Henning Bethge, im Angebot, darunter Musiker wie die Beatles, Porträts von Komponisten und Autoren. Eine Serie widmet sich Shakespeares Mädchen und Frauen. Armin Mueller-Stahl ist Oscar-Preisträger und einer der wenigen deutschen Filmdarsteller, die auch in Hollywood Karriere machten.