Einen Gang durch die wechselhafte Geschichte des Erfurter Petersberges ermöglicht die neue Broschüre der Reihe Burgen, Schlösser und Wehrbauten des Schell-Steiner-Verlags, die der Erfurter Bernd Könnig aktuell vorgelegt hat. Im Jahr der Bundesgartenschau in Erfurt nimmt sie einen der Hauptorte der im April startenden Veranstaltung in den Blick. Könnig leitet die Sparte Geschichte im Verein der Freunde der Zitadelle Petersberg, kennt die Festungsanlage bestens und informiert quasi aus erster Hand.

Spannend für Geschichts- und Architekturinteressierte

Angelegt ist die Broschüre so, dass sie die Buga allenfalls streift und damit auch über 2021 hinaus als Begleiterin auf dem Petersberg oder als Vorbereitung auf einen Besuch taugt, ohne in den nächsten Monaten bereits eine Neuauflage nötig zu machen. Der Zeitpunkt des Buga-Jahres ist dennoch bewusst gewählt: „Eine Broschüre fehlte bislang, nun ist alles auf dem aktuellen Stand enthalten“, sagt Könnig. Wobei nicht allein Buga-Besucher die Zielgruppe sind, auch Geschichts- und Architekturinteressierte finden darin eine spannende Lektüre.

Empfehlung für einen Rundweg

Enthalten in seiner Broschüre ist neben einem Wegeplan und einer Empfehlung zum Rundgang ein großer Abriss zur Baugeschichte. Alle Objekte werden auf den 42 Seiten des Heftchens eingehend in Wort und Bild vorgestellt, enthalten sind Schnitte der Festungsmauern, Ansichten der Defensionskaserne und weiterer Gebäude.

Alte Ansichten und Fotos von heute gegenüber gestellt

Einige neue Schnitte hat der Autor eigens anfertigen lassen. „Damit man sich bei den Gebäuden vorstellen kann, wie es drinnen aussieht“, wie Könnig sagt, der seit 15 Jahren im Verein der Zitadellenfreunde aktiv ist. Die Broschüre lebt von alten Karten und Ansichten, denen Fotos von Heute gegenüber gestellt sind.

Akkurate Aufzeichnungen der Preußen verwendet

Bei den Recherchen gab es selbst für ihn noch einige Überraschungen zu entdecken, beispielsweise in den Originalunterlagen der Festung, die in Berlin gelagert sind. „Hier gibt es noch Einiges zum Petersberg zu erforschen“, sagt Könnig über das dortige Archiv Preußischer Kulturbesitz. Pläne fanden nach Original-Maßangaben auch aus dem Jahre 1865 ihren Weg in die Broschüre. Aber sind die auch genau? „Sehr!“, sagt Könnig, der von den Preußen auch nichts anderes erwartet hätte als akkurate Aufzeichnungen.

Buga-Umbauten schon auf Karten verzeichnet

Enthalten sind in den Karten der frisch vorgelegten Broschüre bereits die Umbauten, die die Buga 2021 für den Petersberg mit sich bringt, wie beispielsweise der Zickzackweg. Eigene Kapitel hat Könnig der Peterskirche und der Wasserversorgung der Festungsanlage gewidmet und auch die Citadelle Cyriaksburg als weiteren Teil Erfurter Festungsgeschichte vergisst er nicht. Letztere ist Teil des Egaparks, des Hauptortes der diesjährigen Bundesgartenschau.



Die Broschüre kostet 7 Euro und ist im Buchhandel nicht nur in Erfurt erhältlich sowie unter www.petersberg.info direkt beim Verein bestellbar.