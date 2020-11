Ganz Kerspleben sagt Danke

Mareile und Bernd Schröter (vorn, sitzend) gehen heute in den Ruhestand. Die Betreiber von Blumenladen und Poststelle in Kerspleben wurden zuvor von Bewohnern des Ortes überrascht und mit einer Gartenbank beschenkt.

Jetzt ist Schluss mit Blumen, Tippscheinen und Marken: Mareile und Bernd Schröter, die mit ihrem Blumenladen und der Poststelle in den vergangenen 25 Jahren ein fester Anlaufpunkt in Kerspleben waren, gehen am heutigen Montag ab 18 Uhr in Rente. Dass sie dabei die besten Wünsche der Kersplebener begleiten, wurde am Samstag deutlich: Etwa 70 Familien aus dem Ortsteil haben zusammengelegt und das Paar mit einer Gartenbank, Goldhelm-Spezialitäten und einer Blumensäule beschenkt. Viele waren am Samstag gekommen, um Danke zu sagen und dem Paar die besten Wünsche mit auf den Weg zu geben, nachdem das am Freitag bereits der ganze Kindergarten getan hatte.