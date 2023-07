Gartendenkmal und Erlebniswelt: Eine Tour durch den Egapark in Erfurt

Erfurt. Der Egapark in Erfurt hat eine lange Geschichte und gehört zu den besucherstärksten touristischen Zielen Thüringens. Was Gäste erwartet.

Der Egapark (Erfurter Gartenbauausstellung) auf dem 265 Meter hohen Cyriakberg in Erfurt zählt mit 36 Hektar zu den großen Garten- und Freizeitparks Deutschlands. Das Gelände rund um die ehemalige Stadtfestungsanlage wurde erstmals 1885 zur öffentlichen Grünanlage ausgebaut. Heute können Besucher ihre Zeit in der Natur ganz unterschiedlich nutzen. Vom Familienausflug mit Spiel und Spaß über Entdeckertouren bis hin zum Genießen und Erholen im Liegestuhl ist alles möglich.

Der egapark Erfurt ist bundesweit das bedeutendste Gartendenkmal der Moderne Traumgarten mit Flair und Charme der 1960er-JahreFoto: Jens Haentzschel Foto: zgt

2019 war der Egapark als herausragender Ort der Moderne als einziger Park Teil der Grand Tour der Moderne zum 100. Jahrestag der Gründung des Bauhauses. Das Gelände ist seit der Durchführung der Ersten internationalen Gartenbauausstellung der sozialistischen Länder (iga) 1961 nur wenig überformt worden und stellt somit ein einzigartiges Zeitdenkmal dar.

Nach Entwürfen des bekannten Landschaftsarchitekten Reinhold Linger als Ausstellungsgelände konzipiert, können sich Besucher der Anlage heute noch an den breiten Wegen und Plätzen, harmonisch wirkenden Ausstellungsmöbeln sowie gestalterischer Qualität und Einheitlichkeit erfreuen.

Hauptattraktion der Bundesgartenschau

2021 war der Egapark im 60. Jahr seines Bestehens Hauptausstellungsgelände der Bundesgartenschau. Auch im Jahr darauf wurden mehr als eine halbe Million Gäste begrüßt, was die Anlage 2022 zu einer der besucherstärksten touristischen Einrichtungen in Thüringen gemacht hat. Dabei trumpft das unter Denkmalschutz stehende Ensemble nicht nur mit seinem Blickfang, dem größten ornamental bepflanzten Blumenbeet Europas, auf.

Im Klima-Zonen-Haus Danakil, einem Anziehungspunkt der Buga 2021 in Erfurt, fand am 28. Juni 2022 die Auszeichnungsveranstaltung statt. Foto: Marco Schmidt

Danakil: Das Wüsten- und Urwaldhaus

Im Zentrum des Egaparks steht das weltweit erste Wüsten- und Urwaldhaus seiner Art – Danakil. Der Name leitet sich von einer lebensfeindlichen Wüste in Äthiopien ab, die einst zu den fruchtbarsten Regionen der Erde gehörte. In dem Gebäude treffen zwei Klimazonen aufeinander. Dem Wasser als verbindendem Element folgend, erleben Besucher das Leben in der Wüste und im tiefen Urwald. Auch Führungen werden angeboten.

Das Deutsche Gartenbaumuseum

In der ehemaligen Kaserne Cyriaksburg finden Besucher das in Deutschland einzigartige Deutsche Gartenbaumuseum. Auf 1000 Quadratmetern macht eine Dauerausstellung erlebbar, wie wichtig Gartenbau für Ernährung, Medizin und Klimaschutz ist. Bunt, digital und spielerisch gibt es Geheimnisse der Garten- und Pflanzenwelt, nachhaltige Anbaumethoden und visionäre Ideen für den Gartenbau der Zukunft zu entdecken. Innerhalb der Zitadelle kann sogar ein 40 Meter tiefer, unterirdischer Kriegsbrunnen besichtigt werden. Informationen zu regelmäßigen Sonderausstellungen, Workshops, Gesprächsrunden, Führungen und den Öffnungszeiten in der Hauptsaison gibt es im Internet.

Turm auf der Ega in Erfurt. Die 21 Meter hohe Spitze aus Stahl des Aussichtsturms auf der Ega in Erfurt sitzt auf einem alten Geschützturm. Foto: Erfurt / Susann Fromm

Aussichtsturm auf dem südlichen Geschützturm

In der unmittelbaren Nähe des Gartenbaumuseums befinden sich auch die beiden ehemaligen Geschütztürme der Zitadelle Cyriaksburg. Während es im nördlichen Turm eine Sternwarte gibt, zieht der südliche Turm Besucher mit einer Aussichtsplattform an. 272 Meter über dem Meeresspiegel bietet sich ein einzigartiger Blick über die Stadt Erfurt und das Thüringer Becken. Über die Geschichte der Zitadelle informiert eine Ausstellung im Inneren des Turmes.

Spielplatz mit Planschbecken und Bauernhof

Zu Spiel und Spaß lädt Thüringens größter Spielplatz im Egapark ein. 29 eigens für das Gärtnerreich im Erzgebirge gefertigte Spielgeräte locken Familien zum Verweilen an. In den Sommermonaten komplettieren Wasserplanschbecken den Ausflug. Eltern sollten aber daran denken, Handtücher und Badesachen für ihre Kinder mitzubringen. Auch ein Abstecher zum Bauernhof mit seinen Eseln, Pferden, Schweinen, Kaninchen und Meerschweinchen lohnt sich. Im Waldpark können die großen und kleinen Besucher im lebensgroßen Vogelhaus in die Welt der Baumbewohner eintauchen.

Rosen gehören ebenso zum Erscheinungsbild der Ega wie der Egapark-Express Foto: Marco Schmidt

Egapark-Express

Wer in kurzer Zeit einen Gesamteindruck über das 36 Hektar große Areal gewinnen möchte, kann eine Rundfahrt mit dem Egapark-Express machen. Über den Lautsprecher bekommen Gäste Informationen zur Parkgeschichte, den Themengärten und den Freilandschauen. In der Hauptsaison fährt die Bahn alle 30 Minuten ab dem Besucherzentrum am Haupteingang. Nach der Hälfte der Fahrt können Gäste am Aussichtsturm aussteigen und die Fahrt mit ihrem Ticket zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Besucher mit Handicap können einen Rollstuhl oder einen Rollator ausleihen. Eine Vorabreservierung wird empfohlen. Auch Bollerwagen stehen zur Verfügung.

Der Japanische Fels- und Wassergarten

Neben Rosen-, Dahlien-, Lilien- und Irisgarten ist auch der Japanische Fels- und Wassergarten ein echter Hingucker. Dem Prinzip japanischer Gartenkunst folgend, wird ein Gleichgewicht zwischen natürlicher und künstlicher Schönheit angestrebt. Liebhaber ostasiatischer Pflanzenraritäten und Menschen auf der Suche nach Ruhe und Gelassenheit kommen dort auf ihre Kosten. Für Cosplayer japanischer Manga, Anime oder Spiele ist der Garten ein toller Platz, um Fotos von ihren Kostümen zu schießen. Das ist ein Grund, weshalb der Comicpark, Thüringens größte Comic-Convention, mit dem Egapark wohl genau den richtigen Veranstaltungsort gefunden hat.

Comicpark 2023 in Erfurt - Die Bilder Comicpark 2023 in Erfurt - Die Bilder Schrill und bunt ging es am Samstag beim Comicpark auf dem Gelände des Egapark in Erfurt zu. Tausende Besucher waren gekommen, viele von ihnen in fantasievollen Kostümen. Foto: Andreas Freitag

Verpflegung und weitere Informationen

Besuchern steht es frei, eigene Snacks und Getränke mitzubringen. Aber auch innerhalb des Parks kommen Gäste kulinarisch auf ihre Kosten. Die Restaurants am Danakil und am Aussichtsturm, ein Kiosk, ein Grillwagen, ein Café am Spielplatz und eine Eisdiele lassen keine Wünsche offen. Sogar Hochzeiten oder andere Events können mit diesem Angebot im Egapark ausgerichtet werden.

Gäste sollten beachten, dass Fahrräder und Hunde nicht im Park gestattet sind. Eine Ausnahme bilden Assistenzhunde. Weitere Informationen zu Preisen, Öffnungszeiten, Anreise und aktuellen Veranstaltungen sind auf der Internetseite des Egaparks zu finden.

