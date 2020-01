Anwohner bemerkten am Sonntag, dass es oberhalb der Thüringenhalle brennt.

Erfurt. Bei einem Brand in Erfurt sind mehrere Tausend Euro Schaden entstanden.

Gartenlaube bei Brand in Erfurt komplett zerstört

Anwohner meldeten der Rettungsleitstelle am Sonntagnachmittag einen Brand oberhalb der Thüringenhalle. Wie sich herausstellte, stand eine Gartenlaube in der Tannenstraße in Flammen.

Die Feuerwehr war von 15.40 bis 17.30 Uhr damit beschäftigt, das Feuer zu löschen – die Laube brannte jedoch komplett ab. Wie ein Polizeisprecher informierte, hätten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen in der Laube befunden.

Der Sachschaden wurde vorerst auf 5000 Euro geschätzt. Zur Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen.