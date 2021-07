Zu mehreren beschädigten Autos kam es in er Gutenbergstraße am Dienstagnachmittag (Symbolbild).

Gaspedal-Knall mit vier Autos in Erfurt

Erfurt Als ein Senior einparken will, tritt er versehentlich aufs Gas. Das hatte schwerwiegende Folgen.

Einem 83-jährigen Mann wurde am Dienstagnachmittag in Erfurt das Gaspedal zum Verhängnis. In der Gutenbergstraße beabsichtige er mit seinem Renault einzuparken. Dabei trat er versehentlich auf das Gaspedal und stieß gegen einen geparkten Transporter.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf zwei weitere Autos geschoben. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 83-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

