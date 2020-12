Geburt unter ganz besonderen Bedingungen: Corona-Infizierte bringt Baby in Erfurt zur Welt

In Zeiten der Corona-Pandemie ist eine Geburt im Krankenhaus sowohl für die werdenden Mütter als auch für das gesamte Kreißsaal-Team eine herausfordernde Situation. Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sind für alle Beteiligten im besonderen Maße einzuhalten, vor allem, wenn die Schwangere mit dem Sars-Cov-2 infiziert ist. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Erste Entbindung einer nachweislich mit Corona infizierten Frau im Helios Klinikum Erfurt

So geschehen in dieser Woche im Helios Klinikum Erfurt. Hier brachte zum ersten Mal eine nachweislich positiv getestete Schwangere ein gesundes Baby zur Welt. Der kleine William wurde mit 3.680 Gramm in einem separaten Bereich des Kreißsaals unter Einhaltung aller Hygienevorschriften auf natürlichem Weg entbunden. „Die Entscheidung für eine natürliche Geburt oder eine andere Form der Geburt erfolgt nach denselben Kriterien wie sonst auch,“ sagt Priv.-Doz. Dr. Gert Naumann, Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, im Hinblick auf die Spontangeburt des kleinen William.

Bis auf einen Geschmacksverlust zeigen sich bei der 28-jährigen Mutter keine Symptome. Ihr Sohn ist gesund und wohl auf. „Eine Übertragung auf das neugeborene Kind über den engen Kontakt und eine Tröpfcheninfektion ist zwar prinzipiell möglich. Jedoch gibt es bisher keinen Nachweis, dass Sars-Cov-2 auch in Muttermilch vorkommen kann“, so Naumann.

Mutter und Kind dürfen schon am nächsten Tag nach Hause

Es gebe zudem noch keinen Hinweis, dass das Virus während der Schwangerschaft im Mutterleib auf das ungeborene Kind übertragen wird. Konkrete Aussagen könnten diesbezüglich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht getroffen werden.

William konnte das Klinikum bereits am Folgetag verlassen. Obwohl er nun zunächst mit seiner Mutter in Quarantäne bleiben muss, kann er sich auf seine beiden Schwerstern freuen, die er zum ersten Mal persönlich treffen wird.