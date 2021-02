In Erfurt kam es am Freitagabend zu einem Angriff mit einem Messer (Symbolbild).

Erfurt. Eine Passantin hat am Freitagabend in der Erfurter Innenstadt einen schwer verletzten Mann gefunden. Zuvor war es zu einem Streit auf einer Geburtstagsfeier gekommen.

Geburtstagsfeier endet blutig: Messerangriff in Erfurt

Offenbar während einer Geburtstagsfeier gerieten am Freitagabend in Erfurt zwei Männer in Streit. Ein 40-jähriger Tatverdächtiger soll laut Polizei im Verlauf der Auseinandersetzung einen 44-jährigen Mann mit einem Messer verletzt haben.

Eine Passantin entdeckte den Mann mit einer Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers in der Erfurter Innenstadt und alarmierte die Rettungsleitstelle.

Eine ärztliche Untersuchung ergab laut Polizei, dass die Verletzungen nicht lebensbedrohlich waren. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein, die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Thüringen:

Erfurt: Radfahrerin angefahren - Mann flüchtet vor Polizeikontrolle

Zwei Verletzte bei Unfall im Saale-Orla-Kreis

Drei Lkw-Auflieger und eine Zugmaschine in Flammen