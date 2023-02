Gefährliche Körperverletzung in Erfurt: Gruppe tritt und bespuckt Jugendlichen

Erfurt. Zehn bis zwölf unbekannte Männer schlugen,traten und bespuckten einen Jugendlichen am Freitagabend in der Erfurter Innenstadt.

Eine Gruppe von zehn bis zwölf unbekannten Männern schlugen und traten einen Jugendlichen am Freitagabend in Erfurt in der Nähe des Angers. Dabei beleidigten sie das Opfer und bespuckten es.

Danach flüchteten die Täter. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung und Beleidigung. Wer Hinweise zur Sache geben kann, soll sich unter der Vorgangsnummer 0040431/2023 bei der Erfurter Polizei melden.

