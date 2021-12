Gefährliche Körperverletzung in Erfurter Getränkemarkt – Einbruch in ein Café – Ladendieb verletzt Frau

Erfurt. Ein Streit zwischen zwei Männern ist in einem Getränkemarkt eskaliert. Außerdem wird nach einem aggressiven Ladendieb gefahndet. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Ein Streit zwischen zwei 19 und 43 Jahre alten Männern ist am Donnerstagabend in Erfurt eskaliert. Laut Polizei begann die zunächst mit Worten ausgetragene Auseinandersetzung vor einem Getränkemarkt und verlagerte sich kurze Zeit später in das Geschäft. Dort habe der 43-Jährige eine Getränkedose aus dem Regal genommen un diese seinem Kontrahenten aus kurzer Entfernung in Gesicht geworfen, wodurch dieser leicht im Gesicht verletzt wurde. Anschließend schlug er ihn nochmal mit der Faust. Die schnell am Einsatzort eingetroffenen Polizisten konnten die Streithähne trennen. Der mit knapp zwei Promille stark alkoholisierte 43-Jährige erhielt neben einem Platzverweis noch eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Briefkästen aufgebrochen

Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Briefkästen in einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Stadtteil Roter Berg aufgebrochen. Ob sie dabei auch Post der Bewohner gestohlen haben, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden, hieß es seitens der Polizei. Allerdings entstand mit knapp 1.000 Euro erheblicher Sachschaden an der Briefkastenanlage. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Verletzung des Briefgeheimnisses auf.

Aggressiver Ladendieb verletzt Frau

In einem Supermarkt am Berliner Platz hat ein Unbekannter am Donnerstag gegen 11 Uhr Hygieneartikel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann durch eine Mitarbeiterin und eine Kundin angesprochen und zunächst am Verlassen des Geschäfts gehindert, als er den Supermarkt durch den Kassenbereich verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Daraufhin habe der Dieb der Kundin gegen den Arm geschlagen und sie dabei leicht verletzt. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Unbekannte bislang nicht gefasst werden. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, hatte eine normale Statur, kurze dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem orangefarbenen Basecap, einer dunklen Jogginghose und einer dunklen Jacke. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0361/7840-0 entgegen.

Einbruch in ein Café

Die Betreiber eines Cafés in der Erfurter Altstadt stellten am Donnerstagvormittag einen Einbruch fest. Unbekannte hatten nach Polizeiangaben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Fenster aufgehebelt und sich Zutritt in das Objekt verschafft. Anschließend entwendeten die Einbrecher eine Geldkassette mit über 500 Euro Bargeld und zwei Soundboxen im Wert von ungefähr 350 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

