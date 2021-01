Gefahr der digitalen Abhängigkeit

Erfurt. Neben Suchtproblematik widmet sich neue Kreiselternvertretung Hygiene an Schulen und Homeschooling

Die gemeinsame Kreiselternvertretung hat sich konstituiert. Der bisherige Vorsitzende ist weiterhin Armin Däuwel, gemeinsam mit Steffi Hirte leitet er die Kreiselternvertretung. Die Doppelspitze habe sich in den vergangenen beiden Jahren bewährt, meint Armin Däuwel. Daher gebe es nun auch ein Vertreterduo. Zu ihm gehören Christin Kettner und Maik Heinemann. Erstgenannte dürfte vielen Eltern ein Begriff sein, da sie sich bereits im Stadtelternbeirat, also für Kindergartenkinder und deren Eltern, engagiert hat. Maik Heinemann ist der neue Schulelternsprecher am Albert-Schweitzer-Gymnasium, er löst Matthias Polten ab.