Gefahrenstoffe laufen auf Erfurter Betriebsgelände aus

Erfurt. Ein großer Feuerwehreinsatz hat zu einem Stau am Mittwochnachmittag im Stotternheimer Gewerbegebiet geführt. Die Erfurter Feuerwehr nennt den Hintergrund.

Zu einem Gefahrenstoffeinsatz in Stotternheim ist die Erfurter Feuerwehr am Mittwochnachmittag ausgerückt. Auf einem Firmengelände in der Joseph-Meyer-Straße waren kleine Mengen einer heiklen Flüssigkeit von der Ladefläche eines Lkw ausgelaufen, teilte die Feuerwehr am frühen Abend mit. Die Einsatzzeit war gegen 16 Uhr.

Die Feuerwehr sicherte die Ladung gegen weiteres Auslaufen ab und behandelte die ausgelaufenen Kleinmengen mit Bindemitteln. Niemand wurde verletzt, bestätigte die Feuerwehr.

Im Einsatz waren der Gefahrgutzug mit beiden Löschzügen der Berufsfeuerwehr Erfurt sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren. Es kam zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Sulzer Siedlung, des Gewerbegebietes und an der Autobahnabfahrt Stotternheim.

