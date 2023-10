Gefragter Bestsellerautor Dirk Oschmann kommt nach Erfurt

Erfurt. Ist der Osten eine westdeutsche Erfindung? Der Autor Dirk Oschmann hat dieser Frage ein Buch gewidmet, dessen Antworten er auch im Erfurter Norden offenbaren wird.

Dirk Oschmann ist mit seinem Buch „Der Osten - eine westdeutsche Erfindung“ seit Wochen ganz oben auf den Büchertischen der Buchhandlungen zu finden. Der Deudera-Ausstellung in Erfurt ist es gelungen, den Autor und Literatur-Professor für eine Lesung in den Erfurter Norden zu holen. Oschmann wird sein Buch am Donnerstag, dem 19. Oktober in der DDR-Ausstellung in der Salinenstraße 150 vorstellen und Auszüge lesen.

In seinem im Februar dieses Jahres erschienenen Buch geht es um die Frage, was es bedeutet, eine Ost-Identität auferlegt bekommen zu haben und vertritt die Sicht, dass der Westen sich über dreißig Jahre nach dem Mauerfall noch immer als Norm definiert und den Osten als Abweichung. Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr Einlass.