Gefrorene Kostbarkeiten

Erfurt. In der Kühlzelle des Naturkundemuseums lagern mehr als 7500 Tiere bis sie präpariert werden.

„Das ist ein bisschen wie Tetris.“ Konrad Kürbis sagt diesen Satz zwar augenzwinkernd, doch es steckt Ernst dahinter. Denn der Platz, den das Naturkundemuseum für all seine Schätze hat, ist sehr begrenzt. Auf eine Erweiterung warten und hoffen alle Mitarbeiter . . .

Der Kurator steht gemeinsam mit Präparator Marco Fischer vor der Gefrierzelle des Museums. Der Raum ist etwa 26 Kubikmeter groß und bis unter die Decke mit Plastikkisten gefüllt. In ihnen lagern tote Tiere. Tiere, die irgendwann präpariert werden sollen. Bei Minus 24 Grad bleiben sie erhalten und warten auf ihre Bearbeitung. Die meisten Tiere sind Totfunde oder stammen aus Zoos. Sie alle haben eine Nummer und sind in einem Eingangsbuch registriert. Soll ein Tier herausgeholt werden, muss alles umgeschichtet werden, eben wie bei dem Spiel Tetris.

„Wir haben hier in dem Raum etwa 7500 Tiere“, sagt Marco Fischer und lacht. „Sie alle zu präparieren schaffe ich nicht bis zur Rente.“ Da bräuchte es wohl zehn Präparatoren und selbst die würden wohl ein halbes Jahrhundert benötigen.

Doch warum wird so viel aufgehoben? Nun, in dem Raum, so erklärt Konrad Kürbis, lagern zahlreiche sehr sehr seltene und zum Teil fast ausgestorbene Arten. Viele der Tiere warten noch auf ihren großen Auftritt in einer Ausstellung oder im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten.

„In der Zelle sind ein Haufen Schätze, wahre Raritäten.“ Das gesamte Spektrum reicht von Affen, Schildkröten und Fasanen über Störche, Hamster, Fische und jede Menge Säugetiere. „Das ist die komplette Artenvielfalt.“

Jede Kiste in der Gefrierzelle ist einzeln beschriftet. Foto: Marco Schmidt

Neben der Gefrierzelle gibt es noch einige Gefriertruhen, unter anderem eine für Gewebeproben. Eine solche wird jedem Tier vor der Präparation entnommen. Sie sind wichtig, um DNA zu sichern, etwa für spätere Forschungen. Zwei Kühlaggregate mit getrennten Kreisläufen schützen das gefrorene wertvolle Material und halten die Temperatur konstant. Fällt eins aus, springt das andere an. Außerdem wird ein optischer und akustischer Alarm an das Wachpersonal im Museum gegeben.

„Irgendwann, wenn wir überall im Museum W-Lan haben, könnte man den Alarm auch aufs Handy geben“, wagt Konrad Kürbis einen kleinen Blick in die Zukunft.