Für mehr Miteinander Gegen die Vereinsamung: Vier Lotsen in Erfurter Wohnungsunternehmen

Erfurt Nachbarschaftshilfe, Anträge ausfüllen, Angehörige beraten . . . Die Lotsen in der WBG haben immer zu tun. Und das von ganzem Herzen.

Er war der Erste: Sylvio Böhm. Seit Sommer 2019 ist er Genossenschaftslotse. Mittlerweile aber hat die Wohnungsbaugenossenschaft Einheit vier Lotsen. Jeder mit einem anderen Schwerpunkt. Doch etwas eint sie alle: Sie sind zum Wohle der Mieter da. Vermitteln das Gefühl bei ihnen, sie sind nicht allein, nicht allein gelassen mit ihren Problemen. Sicherlich, es gibt die Wohnortbetreuer, doch diese haben nicht die Zeit für Plausch und Zuhören.

„Wir hatten unseren Urlotsen, also Herrn Böhm, er war für alle da. Doch schnell merkten wir, dass die Probleme speziell wurden und das konnte nicht mehr durch ihn allein gehändelt werden“, berichtet Christian Büttner, der Vorstandsvorsitzende bei der WBG Einheit. An seiner Seite sind nun Seniorenlotsin Nicole-Yvonne Zapke, Soziallotsin Eugenia Wetzel und Kulturlotsin Mélanie Büttner-Nyenhuis. Sie bietet im Heimatstern, das ist die Begegnungsstätte am Drosselberg, nicht nur einen prall gefüllten Veranstaltungskalender mit Kursen, Lesungen und Workshops, sondern auch die Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen.

„Die Nachfrage nach menschlichen Begegnungen ist sehr groß, viele unserer Mieter wohnen allein“, sagt Christian Büttner. Allein um den Melchendorfer Markt gehören der WBG 5500 Wohnungen, insgesamt sind es in Erfurt 7300. „Die Meinung, eine WBG vermiete nur Wohnungen, das war gestern“, betont er. „Wir haben eine sehr hohe Kundenzufriedenheit.“ Über 250 Mietinteressenten gebe es pro Wohnung, die Durchschnittskaltmiete beträgt 5,75 Euro.

Bei den Festen der WBG ist es stets voll, zu ihrem Adventsmarkt im Hirnzikenpark kamen 1500 Besucher. „Wir vermitteln das Gefühl des behüteten Wohnens“, ist Christian Büttner überzeugt. Er sieht es auch als Aufgabe der WBG, einen „Kollaps in den Pflegeheimen zu vermeiden. Wir möchten, dass unsere Mieter so lange wie möglich in ihren Wohnungen bleiben können. Und deshalb unterstützen wir sie mit unseren Lotsen.“

Eugenia Wetzel beispielsweise berät und gibt Hilfe bei bürokratischen Angelegenheiten, beim Ausfüllen von Formularen und bei der Vermittlung von Pflegeleistungen, von Einkaufsservice und von Reinigungs- und Malerarbeiten. Auch Seniorenlotsin Nicole-Yvonne Zapke hilft, die Selbständigkeit der älteren Bewohner so lange wie möglich zu erhalten. Sie berät zur Gesundheitsförderung, gibt Tipps für die Feststellung des Pflegegrades und hält Kontakt zu pflegenden Angehörigen.

Und Sylvio Böhm, der Urlotse? Er ist seit mittlerweile viereinhalb Jahren bei den Mietern unterwegs, fördert das soziale Miteinander, organisiert Nachbarschaftshilfe, stellt Kontakte zu Ansprechpartnern her. „Bei jeglichen Problemen, Sorgen und Ängsten habe ich für Sie ein offenes Ohr. Ich freue mich, wenn ich weiß, wie ich Ihnen helfen kann“, wird er im Lotsennetzwerk der WBG zitiert.

Nicht jeder Mieter ist gleich zugänglich, manche sind dement, andere alkoholkrank, psychisch erkrankt, verwahrlost. Um all jene kümmert sich Sylvio Böhm. Und er versucht, Nachbarschaftskonflikte zu lösen. Streitereien, die oft über Jahre gewachsen sind und die ohne externe Hilfe nicht mehr zu lösen wären. Muss ein Mieter auf einen Pflegegrad eingestellt werden, kümmert er sich bei der Pflegekasse darum und ist auch bei deren Besuch dabei. „Er vermittelt zudem Hilfsdienste, verhindert im Notfall eine Zwangsräumung, das ist unbezahlbar“, sagte Christian Büttner schon vor zwei Jahren. „Das Gros aber, das sind einsame Senioren, die sich einfach freuen, wenn Besuch kommt.“