Geisterrad erinnert am Erfurter Promenadendeck an tödlichen Unfall

Erfurt. Ein Geisterrad am Erfurter Promenadendeck soll an den tödlichen Unfall erinnern, der sich hier ereignet hat. Eine 65-jährige Radfahrerin kam dabei ums Leben.

Ein tödlicher Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Lastwagen in der Trommsdorffstraße schockte vergangene Woche Montag ganz Erfurt. Die Frau war an jenem Morgen mit ihrem Fahrrad am Fuße des Promenadendecksunter einen Tiefkühl-Lastwagen geraten, der dort Waren ausgeliefert hatte. Die Frau, die nach Zeugenaussagen vom Schmidtstedter Ufer gekommen sein soll, und nicht wie zunächst vermutet, vom Promenadendeck, starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Nun wurde an der Unfallstelle zum Gedenken an die 65-Jährige ein weiß gestrichenes Fahrrad aufgestellt, als Mahnrad für im Straßenverkehr tödlich verunglückte Radfahrer. Die Idee dazu stammt aus Amerika, wo 2003 die ersten „Geisterräder“ aufgestellt wurden. Sie sollen neben dem Gedenken an das Unfallopfer auch auf mögliche Gefahrenpunkte hinweisen.

Unfallursache ist nochnicht abschließend geklärt

Die Ursache für den tödlichen Zusammenstoß an jenem Morgen des 9. Oktober nahe des Erfurter Hauptbahnhofes ist noch nicht abschließend geklärt. Geklärt werden muss auch, ob es sich an jener Kreuzung Trommsdorffstraße/Ecke Schmidtstedter Ufer tatsächlich um einen Unfallschwerpunkt handelt oder der tragische Unfall an jener Stelle eine traurige Ausnahme war.