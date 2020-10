Geisterradler: Polizei kontrolliert verstärkt in Erfurt

Möglichst schnell von A nach B zu kommen, das ist das Ziel vieler Radfahrer. Oft werden jedoch verkehrswidrig Wege genutzt, vor allem von Geisterradlern. Der Begriff, so meint Juliane Böhmer von der Fachhochschule Erfurt, sei vielleicht etwas überspitzt. Doch als knackige Projektbezeichnung und für eine Kampagne genau richtig. Die Wissenschaftlerin erforscht die „Ursachen der Radwegbenutzung entgegen der Fahrtrichtung und Strategien zur Unfallvermeidung“.

Erste Erhebungen fanden statt, eine zweite Umfrage wird folgen. Am Mittwoch präsentierte Juliane Böhmer einige Ergebnisse, ein Podium aus Experten hatte sich getroffen, um über diese Thematik zu debattieren. Unter anderem waren Stadt- und Verkehrsplaner, Radverbände sowie Polizisten vertreten.

Unfallzahlen im Zeitraum von 2008 bis 2018

Eng arbeitet Juliane Böhmer mit der Polizei zusammen, diese stellte ihr aus der Elektronischen Unfallsteckkarte Unfallzahlen im Zeitraum von 2008 bis 2018 zusammen. Die Erhebungen der Wissenschaftlerin beziehen sich auf Dresden, Jena und Erfurt – hier Zahlen aus der Thüringer Landeshauptstadt:



17,8 Prozent der Radunfälle (552 von 3096) sind Linksfahrunfälle.



68 Prozent sind Unfälle beim Einbiegen oder Kreuzen.



68 Prozent der Radfahrer wurden leicht verletzt, 11 Prozent schwer.



61 Prozent der an den Linksfahrunfällen beteiligten Radfahrer sind männlich.



Der überwiegende Teil ist zwischen 25 und 45 Jahre alt.

Zwischen 15 und 20 Euro werden fürs Linksradeln fällig

Inwieweit der Radfahrer Schuld am Unfall trägt, ist nicht Gegenstand der Erhebung. „Ich wertete die reine Statistik aus. Die Forschung ist dafür da, die Umstände für Radfahrer zu verbessern“, sagt Juliane Böhmer.

Hauptkommissar Matthias Polten von der Landespolizeiinspektion ist von Beginn an in das Projekt eingebunden. Er lieferte die Unfallzahlen und ergänzt: „Bei knapp der Hälfte der Radunfälle ist der Radfahrer schuld, das gilt nicht nur für Linksfahrunfälle. In Erfurt lag im vergangenen Jahr bei Radunfällen die Hauptursache im Alkohol. Oft sind das Alleinunfälle“, sagt er. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt er, dass die Kontrollen mit speziellem Blick auf Radfahrer zunehmen werden. „Kontrollen müssen stattfinden. Derjenige, der sich rechtswidrig verhält, muss auch wissen, dass dieses Verhalten geahndet wird.“

Nach dem alten Bußgeldkatalog, der derzeit wieder gilt, werden für Linksradeln zwischen 15 und 20 Euro fällig. „Das ist nicht viel, aber es wirkt – schon allein, weil man von der Polizei angehalten wird.“ Der Kontrolldruck müsse erhöht werden, damit sich mehr Radfahrer an die Regeln halten. Zudem könnten durch verkehrsgerechtes Verhalten Unfälle vermieden werden, und damit Verletzte. „Wenn aufgrund des Forschungsprojektes Ergebnisse zu den Ursachen des Geisterradelns bekannt werden, dann kann auch die Prävention gezielter erfolgen“, meint der Polizist.

Tests von Dialogdisplays

Das Forschungsprojekt, das auch eine Kampagne und eine Website umfasst, wird aus Mitteln des Nationalen Radverkehrsplanes des Bundesverkehrsministeriums und der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Thüringen gefördert. Eine Bedingung an das Projekt ist der Tests von Dialogdisplays. Diese gibt es bisher nicht regulär im Radverkehr, nun wurden ein analoges Schild in der Magdeburger Allee und ein digitales Display in der Leipziger Straße aufgehängt. Sie erfassen Linksradler, weisen auf das Fehlverhalten hin.

„Unser großes Ziel ist eine Antwort auf die Frage 'Wie kann die bestehende Infrastruktur so umgestaltet werden, dass Geisterradeln unnötig wird?'“, sagt Juliane Böhmer abschließend.

Und blickt mit Spannung auf die Befragung von Radfahrern, die im Herbst erfolgen soll.

