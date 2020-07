Geklautes Fahrrad in Erfurt clever zurückgeholt

Einfallsreich war ein 30-jähriger Mann aus Weimar. Vor 1,5 Wochen war ihm sein Fahrrad gestohlen worden. Statt sich mit dem Verlust abzugeben, recherchierte der Mann nach Angaben der Polizei im Internet und wurde fündig. Ein Unbekannter bot sein Fahrrad auf einer Verkaufsplattform an.

Polizei nimmt jugendlichen Täter zunächst fest

Am Mittwochabend verabredete er sich in Erfurt mit dem Verkäufer für eine vermeintliche Übergabe und informierte die Polizei. Statt einem potenziellen Käufer erwartete den Verkäufer die Polizei am Übergabeort.

Der 16-jährige Täter wurde vorläufig festgenommen, das Fahrrad sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn und einen weiteren 21-Jährigen wurde Anzeige wegen Hehlerei erstattet.

