Gekramt in Opas Leben

Lydia Werner über eine Kiste voll Erinnerungen

Wozu auf den Herbst verschobene Termine doch gut sind, wenn sie ansonsten jedes Jahr zuverlässig im Frühjahr stattfinden oder wegen Corona auch mal überhaupt nicht. Der Schwiegerpapa kramte zur sonntäglichen Kaffeerunde bei Sonnenschein auf der Terrasse plötzlich einen Pappkarton aus der Garage, den zumindest die beiden Enkelsöhne und ich noch nie gesehen hatten. Und auch das Erinnerungsvermögen meines Göttergatten hatte wohl schon leichte Eintrübungen. Die Staubschicht auf dem Pappkarton mit der Aufschrift „Lauf-Kiste“ sprach für sich: Wimpel, Startnummern, Urkunden und das im Format meist gleiche Druckerzeugnis.

Jahrelang, eigentlich sogar jahrzehntelang war der Herr Schwiegerpapa immer in der Frühe zum Rennsteiglauf-Marathon aufgebrochen. Sogar ab und an mal mal zur 75-Kilometer-Strecke. Ganz abgesehen von den vielen Trainingsstunden im Wald dafür, für die er sich regelmäßig Zeit nahm, absolvierte er auch so manchen Wettlauf in seinem damaligen Heimatstädtchen. Nun ist er über 80, hat zwei künstliche Knie und geht das Riesensportereignis schon ein paar Jährchen nicht mehr persönlich an, verfolgt aber mit ungebremstem Enthusiasmus, was sich so auf und abseits der Piste tut. Den Inhalt der Kiste jedenfalls fanden wir alle spannend.