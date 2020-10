Geld für behinderte Kinder: Falscher Spendensammler flieht in Erfurt über viel befahrene Straße

Die Polizei in Erfurt konnte am Samstag vier falsche Spendensammler vorläufig festnehmen. (Symbolfoto)

Erfurt. Ein angeblicher Spendensammler für behinderte und taube Kinder flüchtete am Samstag vor einem Polizisten außerhalb des Dienstes über eine viel befahrene Straße in Erfurt.

Nach Angaben der Polizei in Erfurt waren der Geflüchtete sowie zwei weitere Männer plus eine Frau zuvor auf einem Supermarktplatz Beim Bunten Mantel aufgefallen. Hier sammelten sie angeblich Spenden für einen – wie sich hinterher herausstellte – nicht existenten Verein namens „Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder“.

Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten sich die Verdächtigen bereits entfernt. Eine halbe Stunde später wurde gleiches von einem Supermarktplatz in der Hermsdorfer Straße gemeldet. Hier war bereits ein Polizist außerhalb des Dienstes auf einen der Männer aufmerksam geworden.

Als er einen der vermeintlichen Spendensammler aufforderte, sich auszuweisen, soll dieser sofort die Flucht ergriffen haben. Dabei rannte der Mann, ohne nach links oder rechts zu schauen, quer über die Hermsdorfer Straße, welche zu diesem Zeitpunkt stark befahren war. Mindestens ein Autofahrer musste eine Gefahrenbremsung machen, damit es zu keiner Kollision kam.

Der Polizist in zivil konnte den Flüchtenden jedoch einholen und mit Hilfe eines Passanten vorläufig festnehmen. Eine Fahndung im Bereich des Supermarktes ließ drei weitere Personen auffliegen. Es handelt sich demnach um insgesamt drei Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 27 Jahren. Sie alle wurden festgenommen, vernommen und in der Folge auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wieder in die Freiheit entlassen. Eine nennenswerte Höhe an Bargeld fanden die Polizisten zudem in dem von den Tätern genutzten Auto.

Autofahrer, die am Samstagmittag in der Hermsdorfer Straße wegen des Geflüchteten in Gefahr gebracht wurden, sollen sich bei der Polizei mit der Vorgangsnummer 0238026/2020 melden.