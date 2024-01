Gerda heißt das Silvesterbaby im Erfurter KKH

Erfurt Am letzten Tag des alten Jahres, 51 Minuten vor Mitternacht und dem neuen Jahr, hat Gerda im Katholischen Krankenhaus das Licht der Welt erblickt.

Am letzten Tag des alten Jahres 2023 und ganz knapp vorbei am Neujahrsmorgen erblickte die kleine Gerda um 23.09 Uhr im Katholischen Krankenhaus „St. Johann Nepomuk“ in Erfurt das Licht der Welt und war damit das letzte Baby, das im KKH in diesem Jahr geboren wurde. Das kleine Mädchen wog bei ihrer Geburt 3180 Gramm und war 49 Zentimeter groß. Die stolzen Eltern Victoria und Jonas freuen sich sehr über ihr erstes Kind, das Ihnen einen ganz besonderen Start in das Jahr 2024 bescherte.

Im Jahr 2023 sind im KKH insgesamt 460 Babys geboren, davon 223 Mädchen und 237 Jungen. Der Trend zum klassischen Vornamen hält weiterhin an. 2023 entschieden sich die Eltern bei den Mädchen am häufigsten für Alma und Klara oder Clara, gefolgt von Sophie, Leni und Emma. Bei den Jungs führen Oskar und Liam die Rangliste an, direkt vor Adam, Jannis, Fritz und Levi.