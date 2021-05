Geschäfte in Erfurt dürfen unter Auflagen wieder öffnen - Alles zu Terminen, Tests und Masken

„Wieder offen. Wir haben Sie vermisst“ – so begrüßten Einzelhändler in Nordhausen ihre Kunden, die im Frühjahr an einem Modellversuch teilnahmen. In Erfurt klappt das Einkaufen in den Geschäften ab 17. Mai wieder mit dem Nachweis eines negativen Coronatests, einer bestätigten doppelten Impfung plus Karenzzeit oder dem Nachweis einer Infektion, die mindestens 28 Tage, höchstens aber ein halbes Jahr her ist.