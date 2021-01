Mit einer Jubiläumsveranstaltung werden am 27. Januar zehn Jahre Erinnerungsort Topf & Söhne gewürdigt. Publikum kann nur online daran teilnehmen, ebenso an der Eröffnung der Jubiläumsausstellung am Samstag.

Ins Internet verlegt der Erinnerungsort Topf & Söhne die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen am 27. Januar für das Publikum. Per Livestream über www.topfundsoehne.de können die Aktivitäten verfolgt oder auch später über den gleichen Weg abgerufen werden. Vor genau zehn Jahren, zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, wurde der Erinnerungsort Topf & Söhne an geschichtsträchtiger Stätte eingeweiht.

Eine Kranzniederlegung am „Stein der Erinnerung“ eröffnet das feierliche Programm bereits um 18.30 Uhr. Die offizielle und live übertragene Veranstaltung unter dem Motto „Geschichte erinnern – Gegenwart gestalten – Zukunft denken“ beginnt 19 Uhr.

Kuratorin Annegret Schüle hält den Impulsvortrag zum Thema „Durch Erinnerungskultur Gegenwart gestalten und Zukunft denken“. Dem schließt sich eine Podiumsdiskussion mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein, Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde, und Rebekka Schubert, Gedenkstättenpädagogin am Erinnerungsort, an. Aus Budapest zugeschaltet wird Éva Fahidi-Pusztai. Es moderiert Rikola-Gunnar Lüttgenau von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora.

Ebenfalls als Online-Veranstaltung soll am Samstag die Ausstellung „Evas Apfelsuppe oder Duft von Heimat – Eine Hommage an Éva Fahidi-Pusztai und das Leben" eröffnet werden. Denn noch hat der Erinnerungsort wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen wird aber noch bis zum 3. Oktober 2021 gezeigt.

Die Jubiläumsausstellung ermöglicht eine Begegnung mit der ungarischen Jüdin Éva Fahidi-Pusztai. Sie ist Erfurt, wo zur Zeit der Nationalsozialisten die Öfen für das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau produziert wurden und heute Überlebende im Erinnerungsort eine Stimme erhalten, besonders verbunden. Nach jahrzehntelangem Schweigen ist sie seit Jahren eine berührende Botschafterin der Menschlichkeit. Das macht auch die Ausstellung deutlich.