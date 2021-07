Geschichte und Fußball vereint in Erfurter Projekt

Erfurt. Wie sich Jugendliche engagieren können, zeigt dieses Projekt . . .

Die DFB-Kulturstiftung hat den Julius-Hirsch-Preis an den Erinnerungsort „Topf & Söhne“ und den Verein Spirit of Football übergeben. Rebekka Schubert, die Gedenkstättenpädagogin des Erinnerungsortes, und Sven Soederberg, Schatzmeister von Spirit of Football nahmen den Preis für das gemeinsame Bildungsprojekt entgegen. In diesem Projekt setzen sich Jugendliche, unter ihnen auch Menschen mit Fluchterfahrung, damit auseinander, warum der überragende Fußballer Julius Hirsch in Auschwitz-Birkenau starb und zur gleichen Zeit die Unternehmer und Techniker von „Topf & Söhne“ die Krematorien in diesem Vernichtungslager mit Öfen und Lüftungstechnik für die Gaskammern ausstatteten. Der DFB verleiht den Preis seit 2005.