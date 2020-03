Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschlagen und Anwohner gestört - Junge Frau muss völlig betrunken in Gewahrsam - Feuerwehreinsatz

Mann fragt bei Polizei nach Haftbefehl für sich

Freitagabend kam ein 21-Jähriger zur Bundespolizei in Erfurt und erkundigte sich, ob für ihn ein Haftbefehl vorliegt. Einen Haftbefehl für den Mann gab es nicht. Die Beamten stellten aber fest, dass durch die Staatsanwaltschaft Erfurt nach dem Aufenthalt des Mannes fahndet. Die Behörden ermittelten gegen ihn wegen Erschleichen von Leistungen.

Junge Frau völlig betrunken und in Schutzgewahrsam

Samstag früh wurde eine Streife der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gerufen. Ein junge Frau versuchte dabei eine stark angetrunkene weitere junge Frau ständig Richtung Bahnhofsinnere zu ziehen. Jedoch konnte sich das Mädchen kaum selber auf den Beinen halten und beide mussten in Schutzgewahrsam genommen werden. Bei den beiden Mädchen durchgeführte Atemalkoholtests kamen Werte von 1,5 Promille und fast zwei Promille heraus. Der Rettungsdienst brachte eines der Mädchen ins Krankenhaus.

Feuerwehreinsatz

Feuerwehr und Polizei mussten am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in die Gothaer Straße von Erfurt ausrücken. Eine unbekannte Person hatte zwei Mülleimer und einen Rollcontainer an einem Supermarkt in Brand gesetzt. Durch die starke Rauchentwicklung wurden Messebesucher auf das Feuer aufmerksam und verständigten die Rettungsleitstelle. Neben den abgebrannten Müllbehältern wurde die Gebäudefassade des Supermarktes beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Sechs Alkoholfahrten gestoppt

Gleich sechs Mal ertappten Polizisten in Erfurt Verkehrssünder, die offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatten. Bei den fünf Männern und der einen Frau lagen die Alkoholwerte zwischen 0,5 und fast zwei Promille. Die Personen waren mit dem Auto oder Fahrrad unterwegs, als sie angehalten wurden. Drei von ihnen müssen mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Die anderen drei Personen erwarten empfindliche Geldbußen von mindestens 500 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot.

Eingebrochen

Diebe drangen am Wochenende in die Räume eines Vereins in der Erfurter Innenstadt ein. Nachdem sie eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, durchwühlten sie die Büros und stahlen zwei Laptops und zwei Tablets im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro.

Geschlagen und Anwohner gestört

Polizisten kamen in der Nacht zum Samstag in Guthmannshausen im Kreis Sömmerda zum Einsatz. Anwohner hatten sich über den Lärm einer Veranstaltung beschwert. Als die Polizisten der Beschwerde vor Ort auf den Grund gingen, wurden sie Zeugen einer Schlägerei.

Zwei alkoholisierte junge Männer waren in Streit geraten und schlugen sich gegenseitig mit den Fäusten. Die Polizisten trennten die zwei leicht verletzten Streithähne und erstatteten gegen beide Anzeige wegen Körperverletzung.