Geschrei im Dreierpack: Erste Drillinge 2023 im Helios-Klinikum Erfurt geboren

Erfurt. Aileen, Neele und Matteo sind das größte Glück ihrer Eltern. Die Drillinge kamen allerdings viel zu früh in Erfurt auf die Welt.

Aileen, Neele und Matteo bescherten ihren Eltern Michael und Lisa bereits am 25. Juli 2023 dreifaches Babyglück – obwohl der voraussichtliche Entbindungstermin erst Mitte November lag. Wie das Klinikum am Freitag mitteilt, ist es die erste Drillingsgeburt in diesem Jahr im Helios-Klinikum Erfurt.

Die zwei Mädchen und der Junge wurden in der 24. Schwangerschaftswoche aufgrund vorzeitiger, nicht mehr aufhaltbarer Wehen mit Eröffnung des Muttermundes vom Kreißsaalteam auf die Welt geholt. „Auch während dieser Riesenangst waren wir froh, sie bei der Geburt schreien zu hören“, erzählt der stolze Papa Michael Funke.

Den Anfang machte Aileen mit 545 Gramm und 30 Zentimetern. Dann folgte Neele mit 710 Gramm und 31 Zentimetern. Zuletzt erblickte der kleine Matteo mit 680 Gramm und 31 Zentimetern das Licht der Welt. „Die Organe der drei waren noch nicht vollständig ausgereift, sodass sie viel Hilfestellung für den Start ins Leben benötigten“, so die Leitende Oberärztin der Geburtshilfe, Dr. Silke Meinig.

Die älteste Tochter musste bereits zwei Mal operiert werden

„Die ersten zwei Wochen ist die Sorge am größten gewesen, denn die Oberärztin erklärte, dass diese am kritischsten sind und durchaus Probleme mit Kopf, Bauch und Herzen auftreten können“, erzählt der Vater weiter. So musste die älteste Tochter tatsächlich zwei Mal operiert werden. Am heutigen Welfrühgeborenentag haben Aileen (2980g), Neele (3315g) und Matteo (3245g) ordentlich an Gewicht zugelegt und erfreuen die Eltern täglich aufs Neue.

Die Drillinge sind das größte Glück von Lisa und Michael Funke. Foto: Helios-Klinikum

Das Trio wurde die vergangenen Monate auf der Frühgeborenenstation (Neonatologie) und anschließend auf der Interdisziplinären Operativen Station (IOS) im Helios Klinikum Erfurt versorgt. „Nach über drei Monaten sind wir nun endlich zusammen im Zimmer“, so die stolzen Eltern, die ihre Kinder nun fast selbst versorgen können. Voraussichtlich in den nächsten Wochen kann die Familie endlich nach Hause. In Bad Salzungen wartet bereits ein neu hergerichtetes Kinderzimmer auf die kleinen Kämpfer.

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Emil, geb: 06.11.23 Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Fee und Pepe, geb: 23.08.23, 08:32 Uhr Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Lilly, geb: 03.11.23, 22:04 Uhr, 3120 Gramm, 49 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Stella Victoria Otto, geb: 06.11.23, 18:08 Uhr, 2430 Gramm, 46 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Helene Kirbst, geb: 14.10.23, 17:31 Uhr, 2780 Gramm, 47 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Marlon Lange, geb: 09.09.23, 12:35 Uhr, 3760 Gramm, 53 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Srinija Ambade, geb: 01.11.23, 18:40 Uhr, 2790 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Otis Lange, geb: 18.10.23, 5:28 Uhr, 2660 Gramm, 49 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Melina, geb: 21.09.23, 13:13 Uhr, 3800 Gramm, 51 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Yoshua-Anton Heller, geb: 07.11.23, 20:52 Uhr, 4545 Gramm, 54 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Lio Semmelroth, geb: 17.10.23 Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Rocco Dieter Heyder, geb: 02.10.23, 08:26 Uhr, 3830 Gramm, 51 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Zoe, geb. 05.09.23, 2:34 Uhr, 3150 Gramm, 48 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Rosel Elli Bordes, geb. 07.09.23, 15:29 Uhr, 3490 Gramm, 49 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Malia Rose Möller, geb. 10.09.23, 1:59 Uhr Foto: BILD13SPORTPRESSEFOTOS/CHRISTIAN FISCHER / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Anastasia Olympia, geb: 15.10.23 Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Eleonora, geb: 29.09.23 Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Theo Henning, geb: 10.10.23, 20:41 Uhr, 3400 Gramm, 49 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Luisa, geb: 03.10.23, 12:35 Uhr, 3560 Gramm, 51 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Willi, geb: 15.09.23, 14:30 Uhr, 2510 Gramm, 44 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Elli Gotschalk, geb: 25.10.23, 11:41 Uhr, 3120 Gramm, 48 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Ella, geb: 21.10.23, 23:42 Uhr, 3350 Gramm, 48 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Helge Johannes, geb: 24.10.23 Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Dean Noah Brückner, geb: 14.10.23, 00:56 Uhr Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Sophie, geb: 09.10.23, 6:44 Uhr, 2780 Gramm, 46 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Elias, geb: 12.09.23, 11:34 Uhr, 2880 Gramm, 47 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Ella Mathilda Mortag, geb: 25.09.23 Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Fynn Konstantin Panse, geb: 09.09.23, 3:38 Uhr, 3790 Gramm, 52 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Zoe Lowack, geb: 08.10.23, 20:55 Uhr, 3370 Gramm, 49 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Elena Fuchs, geb: 04.10.23, 23:38 Uhr, 2790 Gramm, 49 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Karl Landgraf, geb: 29.09.23, 19:08 Uhr, 3440 Gramm, 50 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Dominic Theodor Sandu, geb: 17.10.23, 19:38 Uhr, 3640 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Mateo Wendelmuth, geb. 20.09.23, 0:05 Uhr, 3325 Gramm, 48 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Amalia Wenzel, geb: 22.09.23, 12:45 Uhr, 3450 Gramm, 53 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Finya Silz, geb: 28.10.23, 23:50 Uhr, 3360 Gramm, 52 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Doppelten Grund zum Feiern hatten am 28. August 2023 Katja und Bastian Seidemann aus Erfurt-Marbach. Um 19:15 Uhr erblickte ihr kleiner Sohn Malte als 1000. Baby im Helios Klinikum Erfurt das Licht der Welt. Mit 3450 Gramm und 50 Zentimeter ist der Kleine das erste gemeinsame Kind. Foto: HELIOS Klinikum Erfurt / Helios Klinikum Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Tilda und Tamme, geb: 28.07.23, 00:00 Uhr, 3080 + 3090 Gramm, 47 + 49 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Helena, geb: 15.08.23, 3155 Gramm, 48 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Ruben Jamie, geb: 23.06.23, 18:52 Uhr, 3500 Gramm, 52 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Emilian Joachim Wolf, geb: 25.07.23, 19:40 Uhr, 3240 Gramm, 49 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Emil Wolf, geb: 26.07.23, 4:14 Uhr, 3315 Gramm, 50 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Pepe Zander, geb: 17.07.23, 19:29Uhr, 3710 Gramm, 52 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Mia Emily, geb: 15.06.23, 8:41 Uhr, 3220 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Mira Johanna Fett, geb. 14.07.23, 06:12 Uhr, 3340 Gramm, 51 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Mila-Marleen Geisler, geb: 10.07.23, 15:54 Uhr, 3950 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Nora Steinmetz, geb: 15.07.23, 15:51 Uhr, 3475 Gramm, 46 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Rosalie, geb: 05.06.23, 23:38 Uhr, 3010 Gramm, 48 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Oskar Harald Belgard, geb: 04.06.23, 15:34 Uhr, 3215 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Milo Bächle, geb: 13.07.23, 18:16 Uhr, 3995 Gramm, 52 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Noah Gebbers, geb: 05.07.23, 8:41 Uhr, 3485 Gramm, 53 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Titus, geb: 01.07.23, 22:58 Uhr, 3230 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Yuki Aulich, geb: 20.06.23, 00:18 Uhr, 4670 Gramm, 52 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Martha Ruth Schilling, geb: 13.06.23, 04:05 Uhr, 2785 Gramm, 49 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Joscha Willi Johann Steidl, geb: 17.06.23, 3595 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Jannik Lippert, geb: 26.06.23, 03:05 Uhr, 3520 Gramm, 49 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Johnny John Horvath, geb: 06.07.23, 00:09 Uhr, 3840 Gramm, 52 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Johanna Scholtiski, geb: 06.06.23, 4:07 Uhr, 3175 Gramm, 49 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Luna Sofia, geb: 13.06.23, 16:23 Uhr, 3375 Gramm, 49 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Elea Jahn, geb: 11.07.23, 12:30 Uhr, 3530 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Ian-Lothar Hauptmann, geb. 03.07.23, 13:04 Uhr, 3075 Gramm, 51 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Gustav Grothe, geb: 04.07.23, 23:07 Uhr, 3400 Gramm, 49 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Jango, geb: 03.07.23, 20:40 Uhr, 2845 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Jenna-Amalia Hartenhauer, geb. 16.07.23, 21:12 Uhr, 3490 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Karl Oskar Grube, geb: 10.07.23, 02:08 Uhr, 4540 Gramm, 54 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Marie Luise Jurenda, geb: 13.06.23, 08:37 Uhr, 3520 Gramm, 51 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Isabell Victoria Erfurt, geb: 05.07.23, 19:13 Uhr, 3550 Gramm, 49 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Livie, geb. 19.07.23, 19:17 Uhr, 3055 Gramm, 47 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Hendrik Werner, geb: 13.06.23, 11:46 Uhr, 3910 Gramm, 53 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Karl Friedrich Angermann, geb: 24.06.23, 13:02 Uhr, 3600 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Lukas Herbert Eger, geb. 27.06.23, 4:55 Uhr, 4405 Gramm, 51 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Charly Straew, geb: 15.07.23, 05:41 Uhr, 4050 Gramm, 51 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Linnéa-Tilda Dorst, geb: 12.06.23, 20:45 Uhr, 3715 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Luisa Mitanda, geb: 18.07.23, 11:41 Uhr, 2540 Gramm, 46 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Emily Anneliese Schumann, geb: 08.07.23 Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Karl Kunze, geb: 13.06.23, 14:25 Uhr, 3245 Gramm, 51 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Fiete Metz, geb. 16.07.23, 08:44 Uhr, 3250 Gramm, 49 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Henry Noah Voigt, geb: 21.06.23, 17:22 Uhr, 4010 Gramm, 54 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Luke Lederhausen, geb: 17.07.23, 15:13 Uhr, 2270 Gramm, 45 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Lotte, geb: 19.06.23, 5:38 Uhr Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Cosmo Treuse, geb: 06.06.23, 16:27 Uhr, 2145 Gramm, 41 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Amilo Jayden Koschel, geb. 19.07.23, 14:55 Uhr, 4330 Gramm, 52 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Cataleya Rose, geb: 11.07.23 Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Adrian Ivar, geb: 20.06., 19:04 Uhr, 2340 Gramm, 46 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Valentina Charlotte Marianne Irmgard Herbst, geb. 23.08.23, 12:22 Uhr, 3465 Gramm, 48 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Valentin Andreas Fetzer, geb: 29.07.23, 23:06 Uhr, 3205 Gramm, 50 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Millie Johanna Schau, geb: 15.08.23, 17:08 Uhr, 4005 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Visenya Valeria Straub, geb: 25.07.23, 14:31 Uhr, 2885 Gramm, 45 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Luke Gaßmann, geb: 11.08.23, 14:45 Uhr, 4180 Gramm, 51 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Therese Silvia Görtz, geb. 29.08.23, 3:10 Uhr, 3570 Gramm, 47 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Oskar Steinmetz, geb: 30.07.23, 21:10 Uhr, 3900 Gramm, 52 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Merle, geb: 12.08.23, 11:13Uhr, 4170 Gramm, 52 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Marlene, geb: 12.08.23 Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Mila, geb: 31.07.23 Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Lydia Liebetrau, geb. 12.08.23, 18Uhr, 2810 Gramm, 48 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Marlene, geb: 08.08.23, 09:16 Uhr Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Valentina Charlotte Marianne Irmgard Herbst, geb. 23.08.23, 12:22 Uhr, 3465 Gramm, 48 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Leonie Mälzer, geb: 04.08.23, 14:50 Uhr, 3510 Gramm, 48 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Johanna Koch, geb: 12.08.23, 00:22Uhr, 3970 Gramm, 50 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Karl Aurelius Bachmann, geb: 24.07.23 Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Helia Ruby, geb. 29.08.23, 21:15 Uhr Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Henry, geb: 28.07.23 Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Fritz, geb: 07.08.23, 06:52 Uhr, 3540 Gramm, 51 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Hope Wicht, geb: 09.08.23, 11:02Uhr, 3470 Gramm, 51 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Aiden Liano Mak, geb: 27.08.23 Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Le Nguyen Bao An, geb: 12.08.23, 7:32 Uhr, 3220 Gramm, 51 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Adriano Lorenzo Fischer, geb: 08.08.23, 13:36 Uhr, 2340 Gramm, 45 cm Foto: Christian Fischer / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung 2023 Elora Jana Sandra Fuchs, geb: 26.07.23, 19:30 Uhr, 3155 Gramm, 48 cm Foto: Michael Kremer / Helios Erfurt

Gerade bei Früh- und Mehrlingsgeburten sind werdende Mütter im Helios-Klinikum Erfurt in guten Händen. Im Frau-Mutter-Kindzentrum befindet sich das Perinatalzentrum Level I Mittelthüringens. Geburtshilfe, Anästhesie (Narkosemedizin) und Neonatologie (Frühgeborenenheilkunde) – alles Fachbereiche, die an der Entbindung beteiligt sind – sind unter einem Dach vereint und Tür an Tür miteinander verzahnt.

Somit sei auch bei komplizierten Entbindungen stets eine optimale Versorgung gewährleistet, schreibt die Klinik. Am Weltfrühgeborenentag wird auf die besonderen Herausforderungen der Kleinsten aufmerksam gemacht. Das Helios-Klinikum Erfurt beteiligt jährlich mit einem Aktionstag und lädt alle Eltern mit ihren Kindern in das Frau-Mutter-Kindzentrum ein.