Gesicht und Hände schon blau-gräulich verfärbt: Rettungskräfte können leblosen Mann im Zug nach Erfurt reanimieren

Erfurt. Fahrgäste und Zugbegleiter informierten schnell die Polizei.

Bei der Einfahrt der Regionalbahn 3958 in den Hauptbahnhof Erfurt informierten Mitreisende und ein Zugbegleiter die Bundespolizei am Montagnachmittag über eine leblose Person im Zug. Die Polizisten eilten in die Bahn und fanden einen 54-jährigen Mann, zusammengesunken im Sitz, vor.

Weder Puls noch Atmung waren vorhanden. Blau-gräuliche Verfärbungen an Gesicht und Händen waren zu erkennen. Die Beamten setzten einen Notruf ab und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Schnell trafen auch die ersten Rettungskräfte zur Unterstützung ein und übernahmen die Reanimationsmaßnahmen.

Dank der guten Zusammenarbeit aller konnte laut Bundespolizei dem 54-Jährigen geholfen werden.

