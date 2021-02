Dezernent Steffen Linnert nimmt das Gesprächsangebot der Linken an. (Archiv-Foto)

Im Erfurter Haushaltsstreit will Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD) das Gesprächsangebot von Stadträtin Katja Maurer (Linke) annehmen. In einer Email, die auch auf Rathaus-Fluren verbreitet wurde, bedauert er zugleich, dass Maurer Chancen verpasst habe, sich über die Hintergründe der Finanzlage in Erfurt zu erkundigen.