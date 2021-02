Gestohlenes Nagelkreuz wird im Erfurter Augustinerkloster ersetzt

Erfurt. Gedenkandacht für 267 Opfer eines Bombenangriffs in der Augustinerkirche.

Eine Gedenkandacht für die Opfer des Bombenangriffs am 25. Februar 1945, bei dem 268 Menschen starben, die im Keller der Bibliothek des Augustinerklosters Schutz gesucht hatten, gibt es am 25. Februar um 18 Uhr in der Augustinerkirche.

Dabei wird auch der heutigen Opfer von Krieg und Gewalt gedacht sowie für Frieden und Versöhnung gebetet, kündigt Pfarrer Bernd S. Prigge an. Gleichzeitig kehrt ein neues Nagelkreuz gleich in zweifacher Ausführung zurück: Das international bekannte Symbol für Frieden und Versöhnung war im Juli vergangenen Jahres unter bis heute ungeklärten Umständen gestohlen worden.

Der Diebstahl hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, da das Kreuz einen hohen ideellen Wert besitzt. Es wurde einst aus Nägeln des verbrannten Dachstuhls der Kathedrale in Coventry gefertigt, die 1940 deutsche Bomber zerstört hatten.

Das gestohlene Nagelkreuz hatten Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Würzburg hergestellt, es war am Ort der Stille im „Haus der Versöhnung“ aufgestellt gewesen. Dort soll nun ebenfalls wieder ein Kreuz aus der JVA hinkommen. Gleichzeitig wird in der Augustinerkirche ein Originalkreuz von der Nagelkreuzvereinigung aus Coventry präsentiert. Der Freundeskreis des Augustinerklosters hat beide Kreuze gespendet.

„Nach dem erschütternden Diebstahl freuen wir uns, dass nun ein neues Kreuz auf den leeren Platz kommt. Wir haben in den vergangenen Monaten nicht aufgehört, für den Frieden zu beten. Das Nagelkreuz ist ja nicht nur eine eindrückliche Erinnerung an die Zerstörungskraft des Krieges, sondern eine Verpflichtung für Versöhnung und Verständigung heute“, sagt Augustinerpfarrer Bernd S. Prigge.

Die Mitgliedschaft in der Nagelkreuz-Gemeinschaft wird unter anderem durch eine wöchentliche Andacht freitags um 12 Uhr dokumentiert.

Weitere Informationen im Internet: www.augustinerkloster.de