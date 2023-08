Gesundheit in Erfurt: Funke Thüringen mit Infos und Tipps zurm Thema Gürtelrose

Erfurt. Gürtelrose ist eine Erkrankung, die oft chronische Nervenschmerzen verursacht. Die Funke Mediengruppe hat Experten eingeladen, um die Erfurter zu informieren.

Jede dritte Person erkrankt im Laufe ihres Lebens an einer Gürtelrose. Unter dem Motto „Vorsorge in der zweiten Lebenshälfte“ wird in einem Gesundheits-Themenabend über diese oft mit Komplikationen verbundene Krankheit gesprochen. Am Dienstag, den 5. September von 18 bis 19.30 Uhr werden Experten Anregungen, Informationen und Tipps für den Alltag mit in den Veranstaltungsraum des Funke-Verlags in Bindersleben bringen und mit den Gästen ins Gespräch kommen.

Typisch für die Gürtelrose, eine Viruserkrankung, ist ein gürtelförmiger, aus Rötung und Bläschen bestehender Hautausschlag, der stark schmerzen und praktisch jeden Körperbereich betreffen kann. Mit Abstand der häufigste Grund für eine Schwächung des Abwehrsystems ist das Alter: Bereits ab dem 50. Lebensjahr lassen die Abwehrkräfte deutlich nach.

Aber auch bei jüngeren Erwachsenen können die Abwehrkräfte zum Beispiel durch chronische Krankheiten, Medikamente, aber auch durch körperlichen und psychischen Stress geschwächt werden.

„Gürtelrose – Kennen Sie das Risiko?“, Gesundheits-Themenabend beim Funke Thüringen Verlag, Gottstedter Landstraße 6 in Erfurt-Bindersleben. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Anmeldung unterhttps://sweapevent.com/TAGesundheit