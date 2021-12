Das nächtliche Alkoholverzehrverbot in der Erfurter Meienbergstraße tritt im Januar in Kraft.

Geteiltes Echo auf Alkoholverbot in Erfurt

Erfurt. Die Reaktionen auf das nächtliche Trinkverbot in der Meienbergstraße überraschen nicht: Die CDU lobt, die Grünen kritisieren.

Das von Ordnungsdezernent Andreas Horn (CDU) erlassene nächtliche Alkoholverzehrverbot für die Meienbergstraße in Erfurt stößt in der Stadtpolitik erwartungsgemäß auf ein geteiltes Echo.

Für die CDU begrüßt Fraktionschef Michael Hose das Verbot als „richtige Entscheidung“. Für die Grünen fordert Jasper Robeck die Stadtverwaltung auf, „das Verbot zurückzuziehen“.

„Um die Anwohner vor nächtlicher Belästigung zu schützen, müssen Maßnahmen ergriffen werden“, sagt Michael Hose. Vernünftig sei auch die Begrenzung des Verbots auf ein Jahr. „Verbessert sich die Situation, kann das Verbot wieder entfallen“, meint Hose. „Verschlechtert sich die Situation, sind weitere Maßnahmen möglich.“

Jasper Robeck hält das Trinkverbot hingegen für ein „fatales Signal“ an junge Erfurter. Die Verwaltung habe es über Jahre verpasst, „das Nachtleben in geordnete Bahnen zu lenken und Alternativen für junge Menschen zu schaffen“. Die Anwohner hätten zwar ein Recht auf Nachtruhe. Doch werde sich die Situation durch das Verbot weder für die Feierwilligen noch für die Anwohner langfristig verbessern. „Bestenfalls entstehen neue Lärmprobleme an anderen Stellen“, meint Robeck.