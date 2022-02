Gewalttätiger Ladendieb aus Erfurt: Mitarbeiterin muss ins Krankenhaus

Erfurt. Am Montag ist eine Mitarbeiterin eines Erfurter Supermarktes durch einen Ladendieb verletzt worden. Daraufhin musste die Frau ins Krankenhaus.

Am Montag ist eine Supermarktmitarbeiterin in Erfurt verletzt worden. Gegen Vormittag steckte ein Ladendieb im Stadtteil Wiesenhügel Waren im Wert von 30 Euro in seinen Rucksack. Daraufhin sprach eine 23-jährige Mitarbeiterin den Täter im Kassenbereich auf den Diebstahl an. Plötzlich packte dieser die Frau mit beiden Händen am Kragen und schob sie laut Polizei beiseite. Ein Kunde wurde darauf aufmerksam und eilte der Mitarbeiterin zu Hilfe. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab.

Als die 23-Jährige die Polizei verständigte, stürmte der Dieb erneut auf sie zu und rammte ihr seinen Ellenbogen in die Rippen. Die Mitarbeiterin brach daraufhin unter Schmerzen zusammen, weshalb der Täter fliehen konnte. Die 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.