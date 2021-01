Gewinner der Weihnachtsaktion corona-konform digital ausgelost

Die zehn Gewinner der Weihnachtsaktion für die Erfurter Innenstadt sind am Montag digital per Zufallsprinzip ausgelost worden. Johanna (4) war das Gesicht des Gewinnspiels.

Die vierjährige Johanna war das Gesicht der Weihnachtsaktion, mit der die Innenstadthändler in Erfurt unter Federführung des Vereins Citymanagement und der städtischen Citymanagerin Patricia Stepputtis gemeinsam besser durch die Krise wegen der Umsatzeinbrüche durch Corona kommen wollen.

Wie versprochen wurden am Montag, 4. Januar, die zehn Gewinner aus allen Einsendungen per Zufallsprinzip ermittelt und sogleich per E-Mail benachrichtigt. Jeweils 100 Euro werden ihnen jetzt überwiesen.

Gestartet war die Weihnachtschallenge noch vor dem ersten Advent am 14. November. Stadt und Verein wollten die Erfurter animieren, ihre Geschenke bei lokalen Händlern einzukaufen. „Umsatzrückgänge von 60 bis 80 Prozent oder fünf vereinzelte Kunden bis zur Mittagszeit waren zu diesem Zeitpunkt keine Seltenheit“, hatte Citymanagerin Patricia Stepputtis in vielen Gesprächen mit den Einzelhändlern erfahren. Dabei hatten diese beim Lockdown im November ihre Geschäfte noch öffnen dürfen. Mit dem harten Lockdown im Dezember hatten die Stadt und der Verein das Gewinnspiel auf das Online-Angebot der lokalen Händler verlegt. Bereits vorher waren die Einbußen im Weihnachtsgeschäft absehbar, spätestens seit der Absage des Weihnachtsmarktes.

Unter dem Betreff „Ich kaufe in Erfurt“ waren bis zum Heiligabend täglich Anmeldungen ein. „Schön zu lesen war dabei, warum sich die Erfurter an unserer Aktion beteiligten, was sie an Erfurt lieben und warum sie gern hier einkaufen“, sagt die Citymanagerin und begrüßte, dass die Bevölkerung die Innenstadt in dieser besonderen Zeit so stark unterstützt.