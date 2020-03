Gewinner und Gewinnler

Unglaublich. Nach gefühlten 25 Jahren ist es passiert. Gerade in dieser kritischen Zeit. Nicht zu fassen. Das muss man erstmal verkraften in der Ära der Heimarbeit, der Selbstisolation. Ein Lottogewinn! Hosianna! Niemals im letzten Vierteljahrhundert gab es Grund zum Jubel, wenn die Zahlen gezogen wurden. Immer war die Kohle weg. Und jetzt, gerade jetzt, das. Ein bereits vorausgefüllter 20 Euro-Schein brachte das Glück. Welch erhebendes Gefühl.

Die Gattin wurde von dem Coup vorsichtshalber noch nicht in Kenntnis gesetzt. Denn nun heißt es kühlen Kopf zu bewahren. Wie wird der Gewinn reinvestiert in den aktuell eher stockenden Geldkreislauf. Auf keinen Fall kriegen diejenigen den Schotter, die sich gerade als die übelsten Kapitalisten selbst diskreditieren – Adidas, Puma & Co. Lieber barfuß durch den nächsten Sommer gejoggt, als nur einen einzigen Treter von diesen skrupellosen Krisengewinnlern kaufen, die den Panzerschrank kaum noch zukriegen und deren Verhalten nun womöglich Schule macht. Der Lottogewinn wird auf nun vorsichtshalber erst einmal Halde gepackt. Bis es hier wieder richtig losgeht. Und in der Zwischenzeit werden diverse Szenarien, das unverhoffte Geld sinnvoll auszugeben, durchgespielt. Kann ja nicht so schwer sein, 8,50 Euro unter die Leute zu bringen.