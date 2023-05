Giganetz startet Info-Kampagne für Glasfaserausbau in Erfurt

Erfurt. Zwei Firmen wollen das schnelle Internet in Erfurter Ortsteile bringen. Wie das geschehen soll, ist in Kürze zu erfahren.

Nachdem die Einwohner von 17 Ortsteilen sich für einen Glasfaser-Ausbau in Regie des Unternehmens Deutsche Glasfaser entschieden haben, trommelt nun die Deutsche Giganetz GmbH mit zwei Infoveranstaltungen in weiteren Umlanddörfern für das schnelle Internet.

Das Unternehmen hat auch mit der Stadt eine Kooperation für den Aufbau eines Glasfasernetzes geschlossen. Nun müssten aber ausreichend Einwohnerinnen und Einwohner in den betreffenden Ortsteilen eine Vorvereinbarung unterschreiben. Alle Informationen zu dem Vorhaben werden online am 26. Mai um 18.30 Uhr präsentiert. Wer lieber persönlich vor Ort sein möchte, kann am 9. Juni um 18.30 Uhr in den Parksaal im Steigerwaldstadion kommen und sich dort informieren.