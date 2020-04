Wegen der Coronavirus-Pandemie verzichtet die Schule am Sonntag, dem Jahrestag des Massakers, auf eine Gedenkfeier mit Reden, dem Läuten der Schulglocke und dem Niederlegen von Blumen

Erfurt. 18 Jahre nach dem Schulmassaker am Erfurter Gutenberg-Gymnasium weicht das Gedenken an die Bluttat vom Ablauf der vergangenen Jahre ab.

Glocken erinnern in Erfurt an Schulmassaker: Keine Gutenberg-Gedenkveranstaltung

Wegen der Coronavirus-Pandemie verzichtet die Schule am Sonntag, dem Jahrestag des Massakers, auf eine Gedenkfeier mit Reden, dem Läuten der Schulglocke und dem Niederlegen von Blumen, wie sie mitteilte. Am Sonntag sollen aber die Glocken der Erfurter Kirchen ab 11.00 Uhr läuten. Für Montag, wenn für die Abiturienten in Thüringen, nach fünfwöchiger Zwangspause wegen der Pandemie der Unterricht wieder beginnt, ist eine Schweigeminute geplant.

Bei der Bluttat am 26. April 2002 hatte ein 19-jähriger Ex-Schüler zwölf Lehrer, zwei Schüler, eine Sekretärin und einen Polizisten erschossen und sich dann selbst getötet. In den Vorjahren waren zu dem Gedenken vor dem Schulgebäude, bei dem immer die Namen der 16 Ermordeten verlesen werden, meist mehrere Hundert Menschen gekommen.