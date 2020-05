Erfurt. In der Nacht zu Dienstag wurde einem Erfurter sein geliebtes Wohnmobil gestohlen. Noch am selben Tag aber konnte er es wieder entgegen nehmen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glück im Unglück: Polizei findet gestohlenen Wohnwagen in Erfurt wieder

Die Freude über die Wiedereröffnung der Campingplätze in Thüringen ist bei vielen Menschen groß. Schlecht ist es nur, wenn einem ausgerechnet jetzt das Wohnmobil gestohlen wird. So erging es am Dienstag einem 66-jährigen Mann in Erfurt.

In der Nacht zu Dienstag war ihm sein 29 Jahre altes Wohnmobil gestohlen worden. Noch am selben Tag aber entdeckte eine aufmerksame Streifenbesatzung der Polizei das Gefährt glücklicherweise während eines Einsatzes im Erfurter Norden.

Die Kriminalpolizei kam vor Ort, um in dem Wohnmobil Spuren zu sichern. Der Besitzer zeigte sich über das Wiederauffinden seines mobilen Eigenheimes im Wert von 10.000 Euro sichtlich erfreut. Nun steht einem Campingurlaub nichts mehr im Wege.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

Unbekannte ergaunern hohe Geldsumme von Ehepaar aus Gera

Ein Taschendieb wird in Erfurt gesucht – die Polizei veröffentlichte nun ein Foto