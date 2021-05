Goldener Kirchturm für künftige Radfahrerkirche

In der Kirche St. Trinitatis in Bechstedt-Wagd wird am Samstag nach dem Gottesdienst die Auszeichnung „Der Goldene Kirchturm“ verliehen.

Bechstedt-Wagd. Kreative Projekte zum Erhalt von Kirchen werden mit dem „Goldenen Kirchturm“ ausgezeichnet. Am Samstag geht der Preis nach Bechstedt-Wagd.

Der „Goldene Kirchturm“ für den Südbereich der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) wird am Samstag, 29. Mai, 15 Uhr, in Bechstedt-Wagd verliehen. Propst Tobias Schüfer, Regionalbischof für den Propstsprengel Meiningen-Suhl, übergibt den mit 4500 Euro dotierten Ehrenamtspreis nach dem Gottesdienst an den Förderverein St. Trinitatis Bechstedt-Wagd im Kirchenkreis Erfurt.

Menschen aus dem Ort bringen sich im Förderverein ein

„Von der historischen Bedeutung unserer Kirche überzeugte Bewohner gründeten 2014 den Förderverein, um zusammen mit den Vertretern des Gemeindekirchen­rates Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten an der Kirche finanziell zu unterstützen. Menschen des Ortes – auch diejenigen, die keine Kirchenglieder sind – bringen sich ein und sind interessiert“, berichtet Vereinsvorstand Claudia Tischer.

Regelmäßige Feste und Angebote entstanden im Lauf der Jahre

Verschiedene Veranstaltungen in der Kirche und für die Kirche wurden initiiert, wie etwa ein Trinitatisfest mit Flohmarkt und Benefizkonzert, die „Kirche in Bewegung“ als gemeinsamer Gottesdienst in den fünf Kirchen des Kirchspiels Egstedt und der Tag des offenen Denkmals mit Kirchenführung und Turmbesteigung. Auch Jubiläen, Geburtstage, Taufen und Hochzeiten wurden zum Sammeln von Spenden genutzt.

Verein beschafft bisher schon 25.500 Euro für Sanierungsarbeiten

Der Verein hat bereits 25.500 Euro für die Bauarbeiten beschafft. Unter anderem wurde die seit Jahrzehnten nicht mehr funktionierende Glocke an der Turmhaube instandgesetzt sowie die Kirchturmdachsanierung im Jahr 2016 und die Mauerwerkssanierung von Kirchturm und Kirchenschiff 2019 unterstützt. Künftig soll eine Radfahrerkirche entstehen. „Wir weichen von unserem Ziel nicht ab: den Erhalt unserer wunderbaren kleinen Dorfkirche, in der wir und nachfolgende Generationen, Gottesdienste feiern, getauft, getraut und konfirmiert werden können“, betont Claudia Tischer.

Der Goldene Kirchturm wird seit 2009 verliehen. Die Auszeichnung honoriert kreative und beispielgebende Projekte zur Erhaltung und Nutzung von Kirchen.