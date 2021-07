Erfurt. Einen besonderen Gottesdienst gibt es am 4. Juli.

Liebesgeschichten gibt es auch in der Heiligen Schrift der Christen. Zehn dieser Liebesgeschichten stehen an den Sonntagen im Juli und August im Mittelpunkt der Gottesdienste im Augustinerkloster, die um 9.30 Uhr in der Rosenkirche gefeiert werden. Zum Auftakt predigt am Sonntag, 4. Juli, Pfarrer Bernd Prigge über die Geschichte der Schwestern Maria und Martha.