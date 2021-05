Graffitis auf Erfurter Fassaden nehmen zu

Erfurt. Vermehrt hinterlassen Sprayer in Erfurt ihre Spuren.

In den vergangenen Wochen wurden in Erfurt vermehrt Sachbeschädigungen durch Graffiti mit Bezug zur Erfurter Fußballszene be der Polizei gemeldet. Zuletzt wurde am Montag ein zwei Meter breites und etwa ein Meter hohes Graffiti angezeigt, welches an eine Hausfassade am Mies-van-der-Rohe-Weg gesprüht wurde. Der Schaden wird dort auf 1000 Euro beziffert. Es sei mit weiteren Sachbeschädigungen in Form von Graffiti zu rechnen, heißt es bei der Polizei. In diesem Zusammenhang sucht sie Zeugen. Haben Ein Polizeisprecher ließ wissen: „Sie keine Scheu die Polizei zu verständigen, gerade wenn Sie in den Abendstunden Sprühgeräusche oder verdächtige Personen im Bereich von Gebäudefassaden feststellen.“

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd unter Telefon 0361/7 44 30 unter Angabe der Vorgangsnummer 0100350 entgegen.