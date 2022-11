Grammy-Preisträgerin Caroline Shaw in der Erfurter Zentralheize

Erfurt. Was sind Zuhörer bereit zu zahlen als Eintritt für das Konzert einer Grammy-Preisträgerin? Die Reihe „Bach forward“ testet es aus.

Die Pulitzer- und Grammy-Preisträgerin Caroline Shaw kommt nach Erfurt und gibt ein Konzert am Dienstag, 29. November, in der Zentralheize. Sie erhielt 2013 den Pulitzerpreis für Musik, da war Caroline Shaw erst 31 Jahre jung. Was folgte waren Grammy-Ehrungen, drei an der Zahl für faszinierende Musikprojekte, zuletzt für das vielfältige Klanguniversum „Narrow Sea“. Nun ist die Ausnahmekünstlerin im Rahmen der Reihe „Bach Forward“ in der Zentralheize Erfurt mit Teilen ihres preisgekrönten Programms „Narrow Sea“ zu Gast.

Begleitet wird sie von den vier Schlagzeugern von Sō Percussion aus New York, die Shaw noch aus Studienzeiten kennt. Marimbas, Steel Drums, raschelnde Klänge und dezente elektronische Effekte harmonieren mit Shaws Stimme zu einem Mikrokosmos an Tönen und Geräuschen.

Auch bei diesem Konzert gilt das neue Bezahlsystem „Pay what you can“: Die Reihe „Bach Forward“ legt die finanzielle Hürde bewusst niedrig. Um allen Interessenten den Zugang zu erleichtern, können Besucher bei Bedarf den Eintrittspreis im Ticketsystem anpassen.

Wer angesichts hoher Energiekosten also derzeit eher kein Budget für Konzertbesuche hat, kann hier also flexibel reagieren. Oder, wie die Bachwochen sagen: „Hauptsache, Ihr seid dabei.“ Beginn des Konzertes ist 20 Uhr.