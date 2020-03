Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grenzen als Abschottung oder zum Schutz

Als wäre eine 29 Meter lange Mauer zwischen uralten Baumstämmen hochgezogen worden. Nein, auch am Ende des ebenerdigen Raumes in der Galerie Waidspeicher mit ihren hölzernen Pfeilern findet sich kein Durchschlupf, um auf die andere Seite gelangen zu können. Dabei errichtete Bettina Schünemann den „White Wall“ als eine Art Trockenmauer, ohne verfestigende Substanz. So dass es ein Leichtes wäre, diese Grenze zu durbrechen, die nur aus Dämm- und Verpackungsmaterial, aus Styropor, bestand. Also eigentlich fragil ist.

Trennende Mauern auch in den Köpfen Doch diese Mauer blieb, jedenfalls bis zur letzten Sekunde der Exposition namens „Fragil“, die am Sonntag mit einer Finissage endete. Wer den Raum von früheren Ausstellungen kennt, steht zunächst verdutzt davor, stellt zunächst einmal Fragen an sich selbst. Dann Fragen zu dieser Grenze, zu Grenzen generell, die nicht nur als trennende Mauern Menschengruppen teilen können, sondern auch zu Mauern in den Köpfen. Grenzen, die jedoch auch schützen können. Sophia Detroy brachte in der Finissage den Gedanken ins Spiel, ob sie sich aufgrund der ungeahnten Möglichkeiten und Freiheiten ihrer Generation nicht selbst Grenzen setzen müsste, um sich nicht im Unendlichen zu verlieren. Die junge Frau, die an der Universität Erfurt Kunst und Religion studiert, absolvierte Ende Februar eine Projektwoche bei Bettina Schünemann. Hierbei beschäftigte sie sich mit Assemblagen, also Collagen mit plastischen Objekten, wobei eine reliefartige Oberfläche entsteht. Dabei drang sie tiefer in die Gestaltungswelt der Malerin und Objektkünstlerin aus Gotha ein. „Fragil“ trifft noch deutlicher auf die Arbeiten von Nina Lundström im Obergeschoss zu. Beide Expositionen weisen eine thematische Verknüpfung auf, denn auch die gebürtige Schwedin, die in Weimar lebt und arbeitet, befasst sich mit Grenzen. Ein durchbrochener Maschendrahtzaun im Webicht , dem Stadtwald der Klassikerstadt, bildete die Vorlage. Pflanzen und junge Bäume bahnen sich einen Werg Durch den im Verfall begriffenen Zaun bahnten sich Pflanzen, bald schon junge Bäume den Weg. Beide durchdringen gewissermaßen einander, beeinflussen sich gegenseitig, wobei es auch zu Verletzungen und Vernarbungen an Stämmen und Ästen kommt. In Tusche auf Japanpapier hielt Nina Lundström diesen weiter fortwirkenden Vorgang für einen Moment auf den langen fragil wirkenden Zeichnungen „Zaunhüter I und II“ fest. Zwei Videoinstallationen unter dem Motto „Laut und Leise“ ergänzen die Präsentation von Nina Lundström, die sich seit 1995 mit der Videokunst beschäftigt. Unter den Teilnehmern der Finissage entspann sich ein Disput über die Frage, warum Frauen nicht schon früher ihre Stimme erhoben gegen Ungleichheit und Ungleichbehandlung, warum sie nicht schon früher „Nein“ sagten. Und wie laut oder leise dieser Protest artikuliert werden sollte.Susanne Knorr, Kuratorin der Erfurter Kunstmuseen und Leiterin der Galerie Waidspeicher im Kulturhof zum „Güldenen Krönbacken“, plädierte für den goldenen Mittelweg. Gemeinsam mit Bettina Schünemann und Nina Lundström präsentierte sie die Katalogbroschüre zur Ausstellung „Fragil“.