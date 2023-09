Mehrere Streifenwagen rückten wegen eines Familienstreits in Erfurt aus (Symbolbild)

Größerer Polizeieinsatz: Zwei Verletzte bei Familienstreit in Erfurt

Erfurt In Erfurt hat eine 18-Jährige wegen eines Streits einen Notruf abgesetzt. Auch von einer Waffe wurde berichtet. Zahlreiche Streifenwagen rückten aus.

Die falsche Bedienung einer Notruf-App löste in Erfurt einen größeren Polizeieinsatz aus. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 18-Jährige am Donnerstagabend den Notruf über das Handy abgesetzt. Grund war den Angaben zufolge ein Streit in der Familie.

Versehentlich habe sie dabei angegeben, dass eine Schusswaffe involviert sei. Mehrere Streifenwagen der Polizei rückten aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass glücklicherweise keine Waffe im Spiel war. Jedoch wurden bei dem Streit zwei Frauen von einem Familienangehörigen leicht verletzt.

Gegen den 23-jährigen Täter werde nun wegen Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

