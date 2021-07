Die Polizei wurde zu einem Einsatz in der Erfurter Innenstadt gerufen.

Großaufgebot der Polizei im Einsatz: Drei Verletzte nach Streit in Erfurter Bar

Erfurt In einer Erfurter Bar sind drei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer im Gesicht. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

In der Nacht zu Sonntag ist ein Streit in einer Bar in der Erfurter Innenstadt eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, war ein Unbekannter auf der Toilette eines Lokals mit einem Mann aneinander geraten. Mit einer Glasflasche verletzte er sein 24-jähriges Opfer schwer im Gesicht.

Während des Streits wurde ein weiterer Mann im Alter von 23 Jahren leicht verletzt. Auch hier soll die Glasflasche zum Einsatz gekommen sein. Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor die Bar. Hier verbündeten sich mehrere Personen mit dem Täter.

Sie warfen Flaschen, sodass ein Mann im Alter von 23 Jahren leicht verletzt wurde. Etwa 15 bis 20 Personen waren an der Auseinandersetzung beteiligt. Ein Großaufgebot der Polizei kam vor Ort zum Einsatz. Der Täter konnte allerdings unerkannt flüchten.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: