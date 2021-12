Große Schmierereien an Erfurter Grundschule

Erfurt. Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte einen ca. 12 Quadratmeter großen Graffiti-Schriftzug an der Turnhallen-Fassade der Grundschule 7 in der Erfurter Auenstraße angebracht.

Der verursachte Schaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

