Große Show: Tanz, Akrobatik, viele Talente

Der großen Stille, einem Moment des Luftanhaltens, folgt erleichtertes Aufatmen: Sarah Phillips rauscht mit einer solchen Geschwindigkeit hinab gen Boden, das wohl jeder im Saal befürchtet, sie stürze. Doch alles geplant, perfekt einstudiert. Ihr Tanzpartner Christian Müller und sie sind mehrfacher deutscher Meister, Neunter bei der Weltmeisterschaft.

Die beiden bereicherten die Tanzgala das Anger Karneval Club im Saal des Stadions auf bezaubernde Weise. Überhaupt war dieser Abend eine Show großartiger Talente – die alle eins eint: die Freude am Sport. Mehrmaliges Training pro Woche, Auftritte, Wettkämpfe gehören dazu wie Niederlagen, Tränen, Verletzungen. Der AKC und sein Tanzkorps dürfen sich seit der Thüringer Meisterschaft im Oktober in Erfurt sechsfacher Thüringenmeister und zweifacher Vizemeister im karnevalistischen Tanzsport nennen. Im März treten die Tänzer beim Halbfinale in Düren an.

Wie breit der AKC aufgestellt ist, wurde in der Gala klar: Da hüpften fröhlich die Jüngsten mit knapp drei Jahren über die Bühne, es zeigten Jugendliche einen Tanz über Straßenkinder. Auch die Garde fehlte nicht. Eingeladen hatte sich der AKC nicht nur das Tanzpaar aus Hof, sondern auch die Akrobaten aus Gispersleben. Für sie war 2019 ein erfolgreiches Wettkampfjahr, etliche Thüringenmeister sind dem Verein zuzuschreiben. „Das ist eine schöne Symbiose zwischen dem AKC und den Gispi-Akrobaten“, sagte AKC-Präsident Peter Schowanek, der durch den Abend führte.

Zahlreiche Fotos der Tanzgala: www.thueringer-allgemeine.de/erfurt