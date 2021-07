Faszinierende Einblicke in die Heilige Mühle sind bald wieder möglich. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Großer Mühlentag in Heiligen Mühle in Erfurt

Erfurt. Traditionelles Handwerk können Besucher am 1. August im Erfurter Norden betrachten.

Vor historischer Kulisse des Hofes der Heiligen Mühle in der Mittelhäuser Straße 16 findet am Sonntag, 1. August, von 10 bis 18 Uhr ein großer Mühlentag statt. Den Besuchern traditionelles Handwerk zu zeigen ist Anliegen dieses Mühlenfestes. Erstmals in diesem Jahr finden auch wieder die beliebten Mühlenführungen statt, bei denen Jürgen Naue die einmalige Technik zur Perlgraupenherstellung aus dem 19. Jahrhundert erläutern wird.

Die Heiligen Mühle ist die letzte funktionsfähige Mühle Erfurts, von über 60 Mühlen, die es dort im Lauf der Zeit mal gegeben hat. Zur musikalischen Unterhaltung spielen „Naues House Band“ und der Saxophonist Andreas Kleinsteuber. Ein Höhepunkt wird sicher die geplante historische Modenschau.