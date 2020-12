Polizei-Großeinsatz in Erfurt: Einkaufsgalerie Anger 1 geräumt

Erfurt. Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Mittwochnachmittag in Erfurt am Anger 1 gekommen. Der Einsatz läuft derzeit noch, der Bereich ist weiträumig abgeriegelt.