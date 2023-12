Grüne wollen Radfahren auf dem Erfurter Anger legalisieren

Erfurt Viele tun es schon, erlaubt ist es nicht. Völlig freie Bahn sollen die Radfahrer auf dem Anger in Erfurt aber nicht erhalten.

Die Grünen-Fraktion im Erfurter Stadtrat stellt das Radfahr-Verbot auf dem Anger infrage. Sie kündigt für die Stadtratssitzung am Mittwoch (13. Dezember) einen Prüfauftrag an die Stadtverwaltung an, um den Radlern zumindest auf den Fahrstraßen die Durchfahrt zu erlauben. Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern würden so reduziert, meint Stadträtin Laura Wahl.

„Auf diesem Bereich der Straßenbahnschienen müssen Fußgängerinnen und Fußgänger jederzeit aufmerksam sein, da hier in kurzen Abständen Straßenbahnen fahren“, sagt Wahl. „Es erschließt sich mit Blick auf die Verkehrssicherheit nicht, warum hier nicht auch Radfahrende in angemessener Geschwindigkeit fahren dürfen.“

Fahrradfahrer werden auf den Schienenbereich gelenkt

Vielmehr könne die Verkehrssicherheit auf dem Anger durch die Maßnahme sogar erhöht werden, da das illegale Radfahren auf den reinen Fußgängerflächen „effektiv reduziert“ werde. Das Fahrradfahren ist im Ostbereich des Angers zwischen dem Kaufhaus Anger 1 und dem Angerkreuz nur sonntags sowie montags bis samstags zwischen 18.30 Uhr abends und 9 Uhr morgens erlaubt.

Der Grünen-Antrag wird als Ergänzungsantrag zu einem Vorstoß der Fraktion Freie Wähler / FDP / Piraten eingebracht, der einen anderen Ansatz verfolgt. Bei einer jährlichen Verkehrssicherheitswoche in der Erfurter Innenstadt sollen demnach Verkehrsteilnehmer für Konfliktsituationen sensibilisiert und konkret auf die „Sinnhaftigkeit für ein Fahrverbot des Fahrradverkehrs im Bereich des Angers“ hingewiesen werden. Besonders im Fokus müssten dabei die Straßen Anger, Bahnhofsstraße, Schlösserstraße, Johannesstraße und Marktstraße stehen.

Keine Unfallhäufigkeit am Anger registriert

Die Stadtverwaltung kann sich laut ihrer Stellungnahme maximal einen Verkehrssicherheitstag als Pilotprojekt vorstellen. Eine ganze Woche mit den nötigen Partnern wie Polizei, ADFC und ehrenamtlichen Gremien durchzuziehen, sei weder für die Stadt noch für die Ehrenamtler leistbar. Während der Anger laut Polizeistatistik keine auffällige Unfallhäufigkeit aufweise, sei die Verkehrssicherheit ein Thema, das die ganze Stadt betrifft.

Auch an der Wirkung von Erziehung und mahnenden Worten zweifelt die Stadtverwaltung. „Als wirkungsvollster Beitrag zur Vermeidung von Fehlverhalten werden nach wie vor ordnungsrechtliche Maßnahmen bewertet, die nur durch die Polizei umsetzbar sind“, heißt es.