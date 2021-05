Umweltaktivisten wollen Grünflächen in Erfurt von Müll befreien

Erfurt. Wild abgelagerten Müll einsammeln wollen die Umweltaktivisten vom Erfurter Klimacamp am Samstag.

Die Umweltaktivisten vom Klimacamp Erfurt, wollen am Samstag, 15. Mai, mit Hilfe möglichst vieler Mitstreiter die Erfurter Grünflächen am Samstag vom Müll befreien. Dazu können Müllbeutel direkt im Klimacamp am Fischmarkt abgeholt werden.Die gefüllten Säcke werden ebenfalls am Samstag bis 19 Uhr im Klimacamp für ein Abschlussfoto entgegengenommen. Wegen der Corona-Bestimmungen erinnern die Klimacamper: „Bitte gehen Sie maximal in 2er Teams und achten Sie dabei auf die Corona-Maßnahmen“.